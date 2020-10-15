Salda Gölü’nün Beyaz Adalar bölgesine girişler kapatıldı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde göle ve plaja giriş yasağı bu sabahtan itibaren uygulanmaya başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Salda Gölü ve çevresinin korunması çalışmalarının “yüksek çevre hassasiyetiyle” yürütüldüğü savunuldu.

Açıklamada, bilimsel çalışma kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda alanda öncelikli olarak Salda Gölü'nün stromatolit oluşumuna neden olan jeobiyokimyasal sürecin devam ettiği etkisi veren Beyaz Adalar bölgesinde, 15 Ekim itibarıyla suya girme yasağı getirildiği hatırlatıldı.

Burdur Valiliği ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce Salda Gölü Beyaz Adalar bölgesinde araç girişini engellemek üzere daha önceden yerleştirilen ahşap bariyerlere halatlar ilave edilerek insanların da geçişinin engellendiği ifade edilen açıklamada, alana gelen ziyaretçiler manzarayı seyredebilecekleri seyir terasları projelendirildiği kaydedildi.

Açıklamada “Alanda suya giriş yasaklandığı için duş ve giyinme soyunma kabini bulunmayacaktır. Mevcut eski tuvaletler kaldırılarak ahşap yeni tuvaletler yapılacaktır” denildi.

STK'ler ve akademisyenlerle biyoçeşitlilik çalışmaları, sosyoekonomik analiz ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışmalarının başlatıldığı belirtilen açıklamada göl kıyısında sigara içilmeyen dumansız hava sahası oluşturulduğu ve alanın kontrolü için 7/24 kamera sistemi kurulduğu ifade edildi.

Açıklamada “2018'de araçlar göl kıyısına kadar girmekte ve doğal dokuya zarar vermekteyken araçların girişi ahşap bariyerler yapılarak engellendi, kumsal korundu. Alanda kontrolsüz ve plansız kullanımlar engellendi, mevzuata aykırı yapılaşmalar kaldırılarak görüntü kirliliği temizlendi. Çöp konteynerleri konularak, çöp toplama araçları alındı, sıfır atık yönetimi oluşturuldu. Atık suların toplanmasını sağlamak amacıyla vidanjörler alındı. Alanın otopark ihtiyacı, 2 kilometre uzaklıkta sit alanı dışında, bir alanda çözümlendi. Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler neticesinde Salda Gölü su kalitesi iyileştirildi. Salda Gölü'ne ilişkin çalışmalar, Bakanlığımızca daha da sıkı tedbirler alınarak Salda Gölü korunmaya devam edilecektir” denildi.