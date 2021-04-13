TFF 1. Lig’in 30. haftasında oynanan Giresunspor - Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının sakatlık nedeniyle duraklamasıyla futbolcular iftar yaptı.
Keçiörengücü oyuncularının maçın duraklamasıyla iftar yapması böyle görüntülendi:
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Sakatlık duraklaması: Futbolcular iftar yaptı
Türkiye 1. Ligi'nde oynanan Giresunspor - Keçiörengücü maçında konuk takım futbolcuları, karşılaşmanın sakatlık nedeniyle duraklamasıyla iftar yaptı.
Haber Merkezi
TFF 1. Lig’in 30. haftasında oynanan Giresunspor - Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının sakatlık nedeniyle duraklamasıyla futbolcular iftar yaptı.
Keçiörengücü oyuncularının maçın duraklamasıyla iftar yapması böyle görüntülendi: