Sakatlık duraklaması: Futbolcular iftar yaptı

Türkiye 1. Ligi'nde oynanan Giresunspor - Keçiörengücü maçında konuk takım futbolcuları, karşılaşmanın sakatlık nedeniyle duraklamasıyla iftar yaptı.

Haber Merkezi

TFF 1. Lig’in 30. haftasında oynanan Giresunspor - Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının sakatlık nedeniyle duraklamasıyla futbolcular iftar yaptı.

Keçiörengücü oyuncularının maçın duraklamasıyla iftar yapması böyle görüntülendi:

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