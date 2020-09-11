Sakarya'da maske takmayanlara 10 kitap okuma zorunluluğu

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan denetimlerde maske takmayan 65 kişiye 900 lira para cezası kesildiğini belirtti.
Vali Kaldırım, Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 65 kişiye ayrıca 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ile en az 10 kitap okuma uygulaması getirildiğini de belirtti.
Bugün yaptığımız denetimlerde maske takmayan 65 kişiye;— Çetin Oktay Kaldırım (@valicetinoktay) September 10, 2020
👉🏻900’er TL idari para cezası verilmiş,
👉🏻3 gün karantinada kalma zorunluluğu,
👉🏻Ve en az 10 kitap okuma uygulaması getirilmiştir.
Bu tedbirleri ve denetimleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz...
Sakarya'da karantina ihlali yapan vatandaşların yurtlara yerleştirilerek masrafların da kendilerinden tahsil edileceği bildirilmişti.