Sakarya'da maske takmayanlara 10 kitap okuma zorunluluğu

Sakarya'da Covid-19 tedbirlerini ihlal eden ve para cezası kesilen 65 kişiye, 3 gün karantinada kalma ve en az 10 kitap okuma zorunluluğu getirildi.

Haber Merkezi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan denetimlerde maske takmayan 65 kişiye 900 lira para cezası kesildiğini belirtti.

Vali Kaldırım, Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 65 kişiye ayrıca 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ile en az 10 kitap okuma uygulaması getirildiğini de belirtti.

Sakarya'da karantina ihlali yapan vatandaşların yurtlara yerleştirilerek masrafların da kendilerinden tahsil edileceği bildirilmişti.