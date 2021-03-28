Sakarya'da kimyasal gaz zehirlenmesi: 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Pamukova İlçesi Yenice Mahallesi Muharrem Çoğal sokakta bulunan bir hurdacıda çalışan şahıs, buldukları kapalı tüpü kesmek için ağzını açarak içini boşaltmak istedi.

Yerel haber portalı Haberlisin'de yer alan habere göre, yoğun bir kokuyla karşılaşan şahıs, elindeki tüpü dereye atıp durumu yakınlarına bildirdi. Olay yerine gelen 6, çevrede yaşayan 3 kişi ve ihbar üzerine bölgeye gelen 2 polis memuru, kimyasal maddenin kokusundan etkilenerek fenalaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 ekipleri zehirlenen şahısları Pamukova Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumun fark edilmesi üzerine hastaneye giriş ve çıkışlar kapatılırken bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Pamukova Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan ve AFAD ekiplerince kimyasal banyo yaptırılan şahıslardan 9’u Pamukova Devlet Hastanesinde müşahede altına alınırken 3 kişi ise 112 ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Zehirlenen 12 kişinin 24 saat gözetim altında tutulacağı öğrenilirken AFAD ekiplerince bölgede sızıntıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Pamukova'da 2'si polis 12 kişinin zehirlenmesine neden olan gazla ilgili AFAD ekiplerince yapılan ölçüm çalışmalarında; ilk belirlemelere göre gazın karbonmonoksit ve uçucu inorganik bileşenlerin olduğu karışım gaz olduğu ortaya çıktı. Geniş çaplı araştırma için AFAD ekiplerinin tüpleri alacağı ve inceleyeceği öğrenildi.