Sakarya'da ikinci patlama: 3 asker yaşamını yitirdi, 11'i asker 12 yaralı

Sakarya'da 3 Temmuz'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan geriye kalan mühimmatın bugün bir taş ocağında imhası için bir kamyonla getirildiği sırada bir patlama daha meydana geldi. Patlamada 3 asker yaşamını yitirdi, 11'i asker ve 1'i kamyon şoförü olmak üzere 12 kişi yaralandı. Yaralılardan kamyon şoförünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Patlamanın meydana geldiği Taşkısığı bölgesine, çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlayan kamyonun Hendek Belediyesi'ne ait olduğu öğrenildi.

3 asker hayatını kaybetti

Sakarya Valisi, patlamada 3 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralı sayısının ise 8 olduğu duyuruldu.

Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığı patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır" ifadesini kullandı.

'Kamyon paramparça olmuş durumda'

İndependent'e konuşan Taşkısığı Mahallesi Muhtarı Muharrem Bektaş, yaşanan patlamaya ilişkin ''Hendek’te patlamayan mühimmatı, jandarma kontrolünde mahallemizde bulunan boş kullanılmayan taş ocağında kontrollü patlatma yapılmak istendi, o sırada kaza oldu. Şu anda yaralımız var. Muhtemelen 1 sivil geri kalan asker. Tek bildiğim bu. Kamyon olay yerine geliyor. Durduğu yerde patlıyor. Kamyon şu an gözümün önünde ve paramparça olmuş durumda. Muhtemelen kamyonun içinde olmuş. Bilmiyorum yanlış bilgi vermeyeyim ama şu anda gözümle gördüğüm bu. Şu anda olay yerindeyim kamyonla aramda 5 metre var'' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 askerin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Sakarya'nın Hendek ilçesine gidiyor.

AFAD'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada, 3 Temmuz'da Hendek ilçesinde bulunan fabrikada meydana gelen patlamada fabrikanın zarar görmeyen noktalarındaki patlayıcıların bugün kamyonlarla başka bir alana taşınması esnasında 11.35 sıralarında Taşkısığı mevkisinde patlayıcının taşıyıcı kamyondan indirildiği sırada patlama meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen patlama neticesinde Sakarya AFAD 2 araç ve 14 personel, 9 ambulans ve 1 UMKE ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü 2 su tankeri, 1 arazöz ve 1 müdahale aracı, itfaiye 5 ekip ve jandarma ekipleri patlamanın meydana geldiği noktaya sevk edildi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı."

Soylu: Yaralı sayısı 12'ye yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilerleyen dakikalarda yaptığı açıklamada, yaralı sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

"Ankara'dan gönderdiğimiz jandarmamıza bağlı patlayıcı madde imha timimiz var. Onların sevk ve idaresinde savcılarımızın kontrolünde ve yönetiminde bir patlatma işlemi gerçekleştirildi. Son 1,5 tonluk bir patlatmaya hazır mühimmat varken bu olay hepimizi üzdü. Buraya getirip tam boşaltma esnasında tam neler olduğunu idari soruşturmanın sonucunda hepimizin anlayacağı bir patlama meydana geldi" diyen Soylu, "Maalesef bu patlamada biri Ankara biri de İstanbul'dan görevlendirdiğimiz patlayıcı imha ekibinden, diğeri de alanın güvenliğinden sorumlu olan bir jandarma personelimiz şehit oldular. Aracın şoförü şu anda ağır yaralı" diye konuştu.

Soylu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

''Nereye taşınabileceği konusunda bir iki alternatif ortaya konuldu. Yaklaşık 15 tonluk patlayıcı geçtiğimiz haftadan itibaren, hem buradan farklı bir noktaya hem buraya taşınmaya başladı.

Bu patlamanın başında, jandarmamıza bağlı patlayıcı madde imha timimiz var, başında da bir komutanımız var.

Onların sevk ve idaresinde bir patlatma işlemi gerçekleşti. 15 tonluk bir patlatma işlemi gerçekleşti. Son 1 - 1,5 tonluk bir patlayıcı varken bu olay, hepimizi üzen bu olay başımıza geldi. Bunları buraya patlatmak için getirdiler. Yaklaşık işte bunlar genelde, orada da soğutuluyorlar, burada da genelde hem itfaiye olur, genel usule göre ambulans olur. Buna yönelik usulle birlikte mühimmatlar imha edilirler.

Şimdi buraya getirip, tam boşaltma esnasında neden olduğunu yapılacak adli ve idari soruşturmada anlayacağı bir patlama meydana geldi. Maalesef bu patlamada ikisi patlayıcı madde imha timinden olan, biri Ankara'dan biri de İstanbul'dan buraya görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız şehit oldular. Birisi de alanın güvenliğini sağlamakla görevli olan jandarma personelimiz şehit oldu.Aracın şoförü şu an ağır yaralı, hastanede. Ameliyatta olduğu bilgisini aldık.

Yine Kocaeli'nde hastaneye sevk edilen bir jandarmamız var. Yine aynı zamanda kaburgasında hafif bir ağrı olan, patlamadan mütevellit bir ağrı olduğunu bildiğimiz bir personelimiz var.

Hastanelerde 11 jandarma personelimiz var ve bir de şoför arkadaşımız var. Üç arkadaşımız dışında diğerlerinde hayati tehlikesi veya bir sıkıntı yok. Hayati tehlikesi olan bir tek kamyon şoförümüz var. Ona da şifalar diliyoruz. Hem bu konuyla ilgili, hem adli idari soruşturma devam ediyor. Bizim bu konuyla ilgili emniyet,mülkiye müfettişlerimiz biraz sonra alana intikal ederler. Savcılarımız zaten meseleyi araştırıyorlar."

Yaşamını yitirenlerin ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların kimlikleri belli oldu.

Hayatını kaybedenlerin Jandarma Astsubay Çavuş Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Monga, yaralanan kişinin ise Hendek Belediyesi'nde görevli kamyon sürücüsü Fatih Üretmen olduğu duyuruldu.

Soylu: İşletmenin çalışma ve imar izni iptal edilecek

Akşam saatlerinde yeni bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "15 tonluk patlayıcı iki ayrı taş ocağına götürüldü. Bu işletmenin çalışma ve imar izni en kısa zamanda iptal edilecek. Burada kimin en ufak bir ihmali söz konusuysa herkes bilmelidir ki bunun gereği yerine getirilecektir'' dedi.

'6 yaralı taburcu edildi'

Patlamanın araçta 1,5 tonluk patlayıcı varken gerçekleştiğini belirten Soylu patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi. Soylu, "İlk etapta 12 yaralımız vardı, şimdi hastanelerde 6 yaralımız kaldı. Biri aracı süren şoförümüz, ikisi de şoförümüz. Diğerleri kontrol amaçlı hastanedeler" dedi. Soylu, Sakarya'daki patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve bu işletmenin çalışma izninin en kısa sürede iptal edileceğini söyledi.

Bakan Soylu "Bu konuda çok uzmanlaşmış arkadaşlarımız var. Sınırlardaki mayın temizleme işlerini de bu arkadaşlarımız yapıyor. Buradaki olayda ihmal varsa araştırmalar sonunda öğreneceğiz" diye konuştu.