Sakarya'da hastanede görevli sağlık memuruna saldırı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kolundan bıçak ile yaralanan kişi hastaneye pansuman yaptırmaya Acil Servis'e geldi. İddiaya göre sağlık memuru Celalettin Karabıyık'a, "Bana emir verme" diyerek sağlık çalışanını darp etmeye başlayan hasta ve yakınlarına güvenlik görevlileri müdahale etti.

DHA'nın haberine göre yüzüne darbeler alan Karabıyık, saldırı anını şöyle anlattı:

"Ben müdahalesini yapmak üzere şahsı sedyeye aldım. Yakınları vardı, yakınlarına dışarı çıkmaları gerektiğini söyledim. Şahıs sedyenin yanlış tarafına yattı. Sedyenin yukarısına gelmesi gerekiyordu. Şahsa daha yukarıya yatması gerektiğini söyledim. Müdahalesini ancak öyle yapabilirdim. Bu şekilde ben ona söyleyince, 'Neden bana sert yapıyorsun, çok sert şekilde konuşuyorsun' diye söyledi. Bende ona tekrar sedyenin yanlış yerine yattığını yukarıya kayması gerektiğini söyledim. Öyle söyleyince ayağa kalktı ve üzerime yürüdü bağırarak saldırmaya başladı. O saldırı üzerine yakınları tekrar içeri girdi. 4 kişilerdi, saldırmaya, tekme ve yumruk atmaya başladılar. Daha sonra şahıs cerrahi makasını alıp onunla bana saldırmaya çalıştı. O esnada güvenlik görevlileri, sağlık personeli arkadaşlar geldiler. Öyle bir arbede yaşandı."

Arbede sonrasında saldırganlar hastaneden kaçarken, bir kişi gözaltına aldı. Sağlık memurunun darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.