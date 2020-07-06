Sakarya'da aynı fabrikada 6 yıl önceki patlamada ölen işçinin ailesine dava açılmış

Sakarya'da patlama meydana gelen havai fişek fabrikasının, 2014 yılındaki bir kazada hayatını kaybeden işçinin ailesine "fabrika kapalı kaldı zarara uğradık" diyerek dava açtığı ortaya çıktı.

NTV'den Yağız Şenkal'ın haberine göre, 2014 yılında aynı fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden inşaat ustası Yılmaz Şapoğlu'nun eşi, söz konusu şirketin, dava açmamaları için ev, maaş ve çocukların eğitim hayatını karşılama vaatlerinde bulunduğunu söyledi. Ancak aile kabul etmeyerek 1 milyon 250 bin liralık dava açtı. Bunun üzerine şirket, "kaza nedeniyle fabrikanın kapalı kaldığını, bu nedenle zarara uğradıklarını" öne sürerek 1 milyon 800 bin liralık karşı dava açtı.

Şapoğlu'nun eşi, "Davamız 5,5 yıldır devam ediyor. Onlar bize biz onlara dava açtık. Onlar da fabrikamız zarara uğradı diyerek dava açtılar. Firma fabrikanın kaza nedeniyle kapalı kaldığını öne sürerek 1 milyon 800 bin liralık dava açtı. Çok sinirlendim, canın hiçbir değeri olmadığını gördüm. Babasını hiç tanımayan çocuğa bile dava açıldı" dedi.

Söz konusu iki dava da sürüyor.