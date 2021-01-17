Sakarya'da 5 kişi kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde karda mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, Çilekli Mahallesi'ne bağlı Karacasu Yaylası'nda yoğun kar yağışının ardından evinde mahsur kalan Ajnan Cambaz, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Pamukova Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Bu arada yaylada yaşayan ve yolun kapanması nedeniyle yürüyerek Çilekli Mahallesi'ne inmek isteyen 4 kişinin de yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kaldığı ihbarı geldi. Yayladaki 5 kişiye ulaşmak için iş makineleriyle küreme yapan ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı yolda çalışmalarını güçlükle yürütüyor.