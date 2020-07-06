Sakarya Valiliği'nden 'Sude Andaş' açıklaması

Sosyal medyada Sude Andaş isimli bir hesabın kedi işkencesi videoları paylaşması büyük tepki çekti. Paylaşımların ardından hesap hakkında Sakarya Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, 5 Temmuz ve öncesinde sosyal medya platformları üzerinden hayvanlara işkence yapıldığıyla ilgili paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Sude Andaş" ismi kullanılarak yapılan paylaşımların sahte hesaplar tarafından yapıldığının değerlendirildiği ifade edildi.

Paylaşımları yapan hesapların kullanıcılarıyla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği aktarılırken, "ismi kullanılan kadın tarafından, sahte hesap açıp paylaşım yapan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, kişilik haklarının korunması, diğer tedbir ve hususlarla ilgili bütün çalışmaların Valilikçe hassasiyetle yürütüldüğü" kaydedildi.