AKP iktidarının hukuksuz içki yasağı tepki konusu olmaya devam ederken, polis baskısına rağmen yasak kararı ilk gün büyük oranda tanınmadı.
Karikatürist Sait Munzur, AKP'nin hukuksuzca uygulamaya koymaya çalıştığı içki yasağını çizdi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Sait Munzur içki yasağını çizdi
Sait Munzur AKP iktidarının hukuksuz içki yasağını çizdi.
Haber Merkezi
AKP iktidarının hukuksuz içki yasağı tepki konusu olmaya devam ederken, polis baskısına rağmen yasak kararı ilk gün büyük oranda tanınmadı.
Karikatürist Sait Munzur, AKP'nin hukuksuzca uygulamaya koymaya çalıştığı içki yasağını çizdi: