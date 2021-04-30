Sait Munzur içki yasağını çizdi

Sait Munzur AKP iktidarının hukuksuz içki yasağını çizdi.

Haber Merkezi

AKP iktidarının hukuksuz içki yasağı tepki konusu olmaya devam ederken, polis baskısına rağmen yasak kararı ilk gün büyük oranda tanınmadı.

Karikatürist Sait Munzur, AKP'nin hukuksuzca uygulamaya koymaya çalıştığı içki yasağını çizdi:

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İçki satışı sürüyor, polis baskısı artıyor!