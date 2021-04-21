Şair Abdullah Nefes toprağa verildi

Dün akşam yaşamını yitiren sosyalizm mücadelesinin emektarlarından şair ve yazar Abdullah Nefes'in cenaze töreni Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımla yapıldı. Törene ailesi ve yoldaşları katıldı.

Hayatı boyunca örgütlü olarak sosyalizm mücadelesinin içinde bulunan, mücadeleye 1963 yılında TİP’te başlayan Nefes, uzun yıllardır TKP üyesi olarak mücadelesini sürdürüyordu.

'Yoldaşı olmanın onurudur bize kalan'

Nefes'in yaşamını yitirmesi sonrası partisi TKP'den bir açıklama geldi. "Sosyalizmi ve şiiri yurt edinmektir Abdullah Nefes. Yaşamını, yaptıklarını, yürüdüğü yolu, bulunduğu yeri, varmak istediği yeri politik bilinci ve şiiriyle ölçmektir" denilen açıklamada, "Edebiyatın ve partili mücadelenin içinde geçmiş, ardında kuşağının önemli, değerli şiirlerini bırakmış, dopdolu bir ömre yoldaş olmanın onurudur bize kalan" ifadesi kullanıldı.

TKP tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Yoldaşımız, bir mücadele ve edebiyat kuşağının önemli temsilcisi, şair ve yazar Abdullah Nefes’i, Abdullah Ağabey’imizi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.

Bütün zorluklara, geri düşüşlere, kimi zaman kırgınlıklara rağmen örgütlü olmakta ısrardır Abdullah Nefes. 60’lı yılların başında TİP ile başlayan partili mücadeleyi yirmi birinci yüzyılda TKP’de, tüm aklı, yüreği ve bedeninin olanca gücüyle sürdürmüş bir ömürdür. Seksen yaşına değerken, Parti Tarihi çalışması için tüm bilgi birikimini heyecanla partisine sunmaktır.

Edebiyata, şiire, sanata adanmış olmaktır Abdullah Nefes. Roman, hikâye, şiir okumayan, sergi gezmeyen, tiyatroya gitmeyen, sinema izlemeyen, düzenli konser takip etmeyen bir komünist iyi bir komünist olamaz iddiasıdır. Siyasi bilinci estetik ile donatmak, estetiği mücadele için kuşanmaktır.

Sosyalizmi ve şiiri yurt edinmektir Abdullah Nefes. Yaşamını, yaptıklarını, yürüdüğü yolu, bulunduğu yeri, varmak istediği yeri politik bilinci ve şiiriyle ölçmektir. Kültür sanat alanında kimi zaman ortaya çıkan çürütücü ilişkilerin dışında, karşısında durmaktır.

Sevmektir Abdullah Nefes. Dünyayı, yurdunu, insanı, işçi sınıfını, doğayı, ailesini, dostlarını, yoldaşlarını… Ağabeydir. Her yaştan yoldaşının bir merhaba ile masasına, evine konuk olduğu, yazdıklarını okuttuğu, okuduklarını paylaştığı, fikrini aldığı dosttur.

Hırçın olmak demektir bazen de. Ve biliriz ki bu hırçınlık, gecikmiş Türkiye devrimini görmeye ömrünün yetmemesinden, o gecikmede önce kendi eksiklerimizi, kusurlarımızı görüp üzerine gitmek isteğindendir.

'Tamam,

Geçmeli ama

Bir yolda, bir duvarda, bir yaprakta

İzi kalmalı.'

dediği bir ömrü paylaştık.

Edebiyatın ve partili mücadelenin içinde geçmiş, ardında kuşağının önemli, değerli şiirlerini bırakmış, dopdolu bir ömre yoldaş olmanın onurudur bize kalan.

Anısı mücadelemizde yaşayacak."

Abdullah Nefes kimdir?

20 Ekim 1941 yılında Ilgaz’da dünyaya gelen Nefes, üniversite eğitimini Ankara’da DTCF’de ve Hukuk Fakültesi’nde aldı.

Genç yaşından itibaren çok sayıda şiir kaleme aldı.

İlk şiirleri ve hikayeleri Varlık, Dost, Yeşil, Ilgaz, Çağrı, Yelken, Evrim, Dönem, Elif, Edebiyat ve Eleştiri, Sanat Emeği gibi dergilerde yayımlandı.

1964 yılında Sosyal Adalet Dergisi ve yayınlarında yazı işleri müdürlüğü yaptı.

1966 yılında Dönüşüm Dergisi'nin sahibi olarak sorumlu yazı işleri müdürlüğünü üstlendi.

1969 yılında Ser Yayınları'nın kuruluşunda yer aldı.

Türkiye İşçi Partisi’ne üye olan Nefes, daha sonra Ankara’da parti yöneticiliği görevleri de üstlendi.

1971 yılında tutuklanan Nefes, üç yıl tutuklu kaldı. Mücadelesini çıkardığı çeşitli dergiler ve kurduğu yayınevleri ile de sürdüren Nefes, Türkiye Yazarlar Sendikası’nda da uzun yıllar yöneticilik görevlerinde bulundu.

1990 yılında üç kitap gerekçe gösterilerek DGM’de yargılandı.

Yaşamı boyunca çok sayıda kitaba imza atan Nefes, birçok araştırma ve derleme kitabı da çıkardı.

Abdullah Nefes, Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ne de uzun yıllar çeşitli düzeylerde katkı sunarak emek verdi.