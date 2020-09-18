Sahte senet ve rüşvet almakla suçlanan Mansur Yavaş beraat etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı sürecinde sahte senet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlaması ile karşı karşıya kalan Mansur Yavaş hakkında açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı.
Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Mahkeme Yavaş hakkında beraat kararı verdi.
Suçlamayı yapan Necmettin Kesgin ise hakkındaki suçlamalar nedeniyle 6,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kesgin aranıyor.