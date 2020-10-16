Sahte içkiden ölüm bir şehre daha sıçradı

Kırıkkale, İzmir ve İstanbul'un ardından Tekirdağ'da da bir kişi sahte içkiden hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sanayideki iş yerinde rahatsızlanması sonrası 3 gün önce hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki Cüneyt K. yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Sahte içki nedeniyle zehirlendiği belirlenen Cüneyt K, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Cüneyt K'nin iş yerinde Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafındanyapılan aramada 5 litrelik bidonda sahte alkol ele bulunmuştu. Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak dün de bir kişi hayatını kaybetmişti.