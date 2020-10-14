Sahte içkiden ölenlerin sayısı 44'e yükseldi, 50 kişinin tedavisi sürüyor

Türkiye 9 Ekim’den bu yana sahte içki kaynaklı ölüm haberleriyle sarsılıyor. 8 ilde ölenlerin sayısı 44’e çıkarken, durumları ağır olan 50’ye yakın kişinin de hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Ölümlere 1 Kasım’daki yasaktan önce metil alkolü etil alkol diye piyasaya sürenlerin yol açtığı iddia edildi. CHP konunun Meclis’te araştırılmasını istedi.

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Sahte içki yüzünden dün İstanbul’da 6, İzmir’de 3, Muğla, Aydın’da 2’şer, Mersin, Trabzon ve Zonguldak’ta 1’er kişi daha hayatını kaybetti. İzmir’de ölü sayısı 18’e, İstanbul’da 7’ye çıktı. Çeşitli illerde hastanelerde tedavi gören 50’ye yakın kişinin durumu ağır. Hürriyet'te yer alan habere göre, katliamı andıran ölümlerle ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, etil alkole talep fazla olunca ölüm tacirleri, depolarındaki metil alkolü, ‘etil’ diye piyasaya sürdü. Sahte içki yapan şebekeler de bunu sahte içkide kullanınca ölümler meydana geldi.

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Sahte içki ölümleri nedeniyle başlatılan soruşturmalarda dikkat çekici tespitlere ulaşıldı. Emniyet ve savcılıklar, ölüm vakalarının ardından sürdürdükleri soruşturmalarda “marketlerde satılan ve dezenfektan olarak kullanılan, etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırılarak içilmesinden dolayı zehirlenme vakalarının yaşandığını” tespit etti.