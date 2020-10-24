Sahte içkiden bir ölüm daha

Samsun’un Çarşamba ilçesinde sahte alkol kullanımı nedeniyle 3 gün yoğun bakımda tedavi gören kalan Özcan Akdoğan yaşamını yitirdi. Ailesi düzenlenen cenaze namazında sahte alkol sattığını iddia ettikleri büfecinin serbest kalmasına tepki gösterdi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 41 yaşındaki Özcan Akdoğan iddiaya göre, 20 Ekim Salı günü mahalledeki büfeden içki satın aldı. Ertesi sabah uyandığında kendini iyi hissetmeyen Akdoğan, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

72 saat yoğun bakımda kalan Özcan Akdoğan yaşamını yitirdi. Akdoğan Kumköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.

Akdoğan’a "sahte içki sattığı" iddia edilen mahalledeki büfeci Kani G. gözaltına alındı. Ancak büfeci "delil yetersizliği" nedeniyle serbest bırakıldı.