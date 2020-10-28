Sahte içki, can almaya devam ediyor. Sahte içki nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti. 12 ildeki toplam can kaybı sayısı 87'ye yükseldi.
Sahte içki ürettikleri için şimdiye kadar gözaltına alınan 471 şüpheliden 95'i tutuklandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sahte içkiden 3 ölüm daha: Toplam can kaybı 87'ye yükseldi
Sahte içki nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, 12 ildeki toplam can kaybı sayısı 87'ye çıktı.
Haber Merkezi
Sahte içki, can almaya devam ediyor. Sahte içki nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti. 12 ildeki toplam can kaybı sayısı 87'ye yükseldi.
Sahte içki ürettikleri için şimdiye kadar gözaltına alınan 471 şüpheliden 95'i tutuklandı.