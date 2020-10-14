Sahte içki soruşturmasında 29 kişi tutuklandı

Piyasaya sürülen sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 44'e yükseldi. 5 ilde yürütülen soruşturmalarda 29 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi

Sahte içkiden ölümlerin ardından çeşitli illerde düzenlene operasyonlarda tonlarca sahte içki ve etil alkole el konuldu. İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Balıkesir ve Bursa'da ise çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

18 kişinin öldüğü, 34 kişinin de tedavisinin sürdüğü İzmir'de tutuklu sayısı 14'e yükseldi. İstanbul'da 7 kişi tutuklandı. 

2 kişinin öldüğü Muğla'da 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Balıkesir'de gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı. Mersin'de de 3 kişi cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1, Kocaeli'de 2, Çanakkale'de ise 5 kişi gözaltına alındı.

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