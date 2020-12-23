İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 53 kişiden 20'si tutuklandı.
24 şüpheli adli kontrol talebiyle, 9 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sahte içki operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı
İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 20 kişi tutuklandı.
Haber Merkezi
İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 53 kişiden 20'si tutuklandı.
24 şüpheli adli kontrol talebiyle, 9 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.