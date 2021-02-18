Sahte ambalajlı deterjan üreten 9 kişi gözaltına alındı

Konya'da hazırladıkları 3 bini sıvı 53 bin kilo deterjanı markalaşmış firmaların ambalajlarıyla piyasaya sürmek isteyen 9 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mahallesi’ndeki depoda sahte ambalaj içinde deterjan üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. 

DHA'da yer alan habere göre, adrese baskın yapan polis ekipleri, 3 bini sıvı 53 bin kilo deterjan ile 4 bin 730 boş deterjan ambalajı ele geçirdi.

Şahısların deterjanları markalaşmış firmaların ambalajlarıyla piyasaya sürmeye hazırlandığı belirlendi.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. İş yeri sahibi Ali K.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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