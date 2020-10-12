Sahte alkolden 28 ölüm: İstanbul'da da bir avukat yaşamını yitirdi

Türkiye genelinde sahte alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 28'e yükseldi.

İzmir, Kırıkkale ve Mersin'de sahte alkolden ölümlerin ardından İstanbul'da da bir kişi sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre İstanbul Kartal'da 36 yaşındaki Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu isimli avukat geçtiğimiz günlerde kullandığı sahte içkiden zehirlendi. Hastaneye kaldırılan Oğuzhan yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

İstanbul'da 3 kişinin de sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da polis ekiplerince 3 ilçede sahte içki operasyonu yapıldığı ve 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Son birkaç günde Mersin'de 5, İzmir'de 15, Kırıkkale'de 7 kişi, İstanbul'da 1 kişi sahte alkolden yaşamını yitirdi.

Öte yandan Mersin'de başlatılan operasyonda sahte alkol temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.