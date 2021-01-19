Sahibinden az kullanılmış kiralık golf sahası

Belediyenin 5 yıllığına kiraya verdiği Samsun Golf Kulübü, Golf Federasyonu 1 yıl sonra pandemi gerekçesiyle sözleşmeyi bozunca belediye yıllık 3 milyon TL zararla baş başa kaldı.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in “Seçimlerden sonra gördük ki golf kulübünün bulunması Samsun’a çok ciddi prestij katıyor. Topyekun, müştemilatıyla birlikte 5 yıllığına Türkiye Golf Federasyonu'na işletmesini devretme söz konusu. Oradaki golf ile ilgili aktiviteleri federasyonun bizzat kendisi işleteceği için 3 katı daha fazla aktivite artışı bekliyoruz. Yaklaşık 2 milyon civarındaki yükten de belediye kurtulmuş olacak.” dediği Golf Kulübü 25.11.2019 tarihinde Federasyon’a devredilmişti.

‘İşletmeye adam arıyoruz, birini bulsak plaket vereceğiz’

Ancak, Federasyon pandemiyi gerekçe göstererek 5 yıllık sözleşmeyi bozunca daha önce Samsun’a çok ciddi prestij kattığını söylediği Golf Kulübü için Demir bu kez, Belediye Meclis toplantısında “Golf bir prestijdir, tamam ama şimdi burayı alacak adam arıyoruz. Birini bulsak plaket vereceğiz. Belediye golf işletmeciliği yapmaz, böyle bir tesisi üstüne alması hata. Yani almaya, bulmaya ve işletmeye adam arıyoruz. Bir kulüp veya vakıf bakın edin, Meclis üyeleri yardımcı olsun. Yeter ki işletsin biri. Bize yıllık 3 milyon lira maliyeti var.” diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Ocak Ayı Kapanış Toplantısı'nda Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Golf Federasyonu arasında yapılan protokolün feshi ve golf sahasının 10 yıla kadar kiralanması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesiyle ilgili teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

Türkiye’nin en borçlu belediyeleri arasında yer alan ve 1 milyar 600 milyon lira borcundan dolayı tüm gelirleri, gayrımenkulleri ve ekipmanlarıyla araçları hacizli olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra sosyal tesislerini kiraya verme kararı almıştı. Seçildikten sonra 700 milyon liraya yakın İller Bankası’ndan kredi kararı aldığı ve halen borçlanmaya devam ettiği basına yansıyan Mustafa Demir, belediyeye ait tüm sosyal tesisleri kiralama kararı almıştı.

Dünyada ve Türkiye’de böyle bir uygulama yok

AKP’li milletvekili, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın 2015 yılında dünyada ilk ve tek olan deniz üzerine dolgu yöntemiyle oluşturduğu Golf Sahası’nın 15 Temmuz 2016 tarihindeki açılışına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, milletvekilleri, vali, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu katılmıştı.



Samsun Golf Kulübü sitesinde Green Fee ücretlerinin 9 Çukur 80 TL, 18 Çukur 140 TL, trolley 20 TL, Jeton 10 TL, Buggy 80 TL, kiralık çanta 9 Çukur 50 TL, 18 Çukur 75 TL olarak yer aldığı golf sporu için Ağaoğlu "Golfun sanki bir zengin sporu olduğu, bunun gerekli olup olmadığı ile ilgili yorumlar yapıyorlar. Golf zengin sporu değil, zengin eden spor. Türkiye'de para kazandıran tek spor dalı, ülkeye döviz kazandıran tek spor dalı. Onun için eleştiri yaparken çok daha araştırmacı olmamız gerekiyor." demişti.

Samsun Mimarlar Odası eski Şube Başkanı, TMMOB Mimarlar Odası GMYK Üyesi İshak Memişoğlu o dönem golf sahasının kurulmasına itiraz edenler arasındaydı. soL’un görüştüğü İshak Memişoğlu, belediyenin elinde kalan golf sahasına 4 yıl önce neden itiraz ettiğini şu sözlerle açıkladı:

‘Dolgu sahaları Samsun’a yapılan en büyük ihanetlerdendir’

“Tekrar ifade etmek istiyorum, dolgu sahalarıyla Samsun kıyılarının tahrip edilmesi, kıyı şekillerinin değiştirilmesi, coğrafi yapısına müdahale edilerek doğal yapısının bozulması Samsun’a yapılan en büyük ihanetlerdendir. Geçmişte olduğu gibi bugün de yerel yöneticiler, doğal olarak var olan değil kendi yarattıkları Samsun’u şekillendirmeye çalışmaktadırlar. Samsun coğrafik, iklimsel ve topoğrafik yapı olarak kent yaşamına en uygun alana sahipken, yürütülen yanlış kentleşme politikaları neticesinde bugün tanınmaz hale gelmiştir. Kenti tanınmaz hale getiren en büyük unsurlardan biri dolgu sahalarıdır. Kenti denizden uzaklaştırmış, kıyı kenti karakteristiğini ortadan kaldırmıştır.

Her gelen dolduruyor: Doğupark, Batıpark, Golf Sahası, Kirazlık, Kurupelit Yat Limanı

1959’lu yıllarda liman dolgusuyla başlayan dolgu serüveni; Doğupark, Batıpark, Golf sahası ve en son dolgusu devam eden Kirazlık dolgu sahaları ile devam etmektedir. Yusuf Ziya Yılmaz döneminde tüm uyarılara rağmen yapılan ve uyarıları haklı çıkararak yanlış bir yatırım olduğu ortaya çıkan Kurupelit Yat Limanının yine yanlış bir kararla Mustafa Demir yönetimi tarafından doldurulması gündeme gelmiştir. Her gelen Belediye Başkanı kentin coğrafyasını kendi arzuları doğrultusunda şekillendirmeye kararlı anlaşılan.

Kentin kıyı karakteristiğini bozmak suretiyle doğal mirası tahrip eden dolgu alanlarından biri olan Golf Sahasının bulunduğu alan, halka açık alan olarak düzenlenmesi gerekirken doğal alanlarda olması gereken golf sahası olarak projelendirilmiş, Mimarlar Odası olarak olumsuz görüşlerimizi belirtmiştik.

‘Halkın değil ben yaptım oldu anlayışına dayalı kendi projeleri’

Öncelikle bu projenin halkın öncelikli projelerinden olmadığı, bu projenin Yusuf Ziya Yılmaz’ın kendi projesi olduğunu birçok kereler ortaya koymuştuk. Kentin çok daha öncelikli projeleri olduğu, halkın yaşanılabilir bir kent için çok daha farklı talepleri olduğunu ifade etmiştik. Büyükşehir Belediyesi yönetimi daha önceki projelerinde olduğu gibi, ‘ben yaptım oldu’ anlayışını esas alarak irdelemeden, projenin sürdürülebilmesi için gerekli araştırmaları ve raporlamaları yapmadan, kente katkısı ve yükünü hesap etmeden, 15 Temmuz 2016 tarihinde dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç Katılımı ile Golf Kulübünün açılışını yapmış, bugün de başından atacak çareler aramaktadır. 25 milyona mal olan yatırım atıl vaziyete düşmüştür.

‘Bu alanı gerçek sahibi olan halka iade edin’

Bundan sonra yapılması gereken çalışma, bir an evvel Samsun halkına yük olmayacak ve gerçekten kente katkı sağlayacak çözümlerin hayata geçirilmesi, eğer bu başarılamıyorsa bu alanın gerçek sahibi olan halka iade edilmesidir.”