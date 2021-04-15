Sağlıkçılar kamu çalışanlarına verilen 'pandemi' haklarından yararlanamadı

Salgın önlemleri hakkında yapılan son açıklamalar ve alınan kararlar, kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bazı durumları da belirledi. Buna göre kronik hastalıkları olan çalışanlara ya da 10 yaş altı çocuğu olan personele idari izin uygulaması benimseniyordu.

Sağlık çalışanları için bu kararların aynı şekilde geçerli olmadığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı’nın hastanelere gönderdiği genelgede idari izinlilerin başhekimliklerce belirleneceği belirtiliyor. Onkoloji hastası olanlar hatta organ nakli geçirmiş olanlar dahi idari izin kapsamına girebilmek için başhekimlikten onay bekliyor. Sadece 24-32 haftalar arası gebeleri idari izinli kapsamına alan genege süt izinlerinin de mevcut yasal çerçeve içerisinde değerlendirilmesini ek bir izin verilmemesini istiyor.

Yayınlanan genelgeyle 10 yaş altı çocuğu olan personele herhangi bir izin hakkı tanınmıyor ve tahmin edilebileceği üzere çocuklara kimin bakacağı sorusuna cevap aranmıyor. Halkı salgından sorumlu tutarak işin içinden çıkan bakanın, çalışanların kreş hakkı üzerine böylesi bir dönemde dahi düşünmek gibi bir niyeti olmadığı görülüyor.

Bir sağlıkçının bu konuda yaptığı yorum şöyle: Sağlıkçıların hakkı ödenmez! Hatta mevcuttan da yararlandırılmaz.