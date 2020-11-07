Sağlıkçılar isyan etti: Tükendik, bizler ölmeden bu çağrıya kulak verin

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sağlık çalışanları, yaşadıkları sorunlara ilişkin açıklama yaptı, "bizler tükendik" dedi.

Açıklama şöyle:

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mart ayında baş gösteren Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık çalışanları olarak çocuklarımızdan, ailelerimizden ayrı kalarak 24 saat nöbet esasına göre tarifi mümkün olmayan zorluklar ile çalıştık, bu uğurda öldük, ölmeye de devam ediyoruz.

Pandemi enkazının altında kalan sağlık çalışanları, kurtarılacağı umudu ile beklerken, yöneticiler yeni enkazlar üzerimize atmaktadır, bizler tükendik.

Gelinen noktada Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sağlık çalışanları olarak her türlü çağrıya rağmen yetkili sendikadan destek alınmaması üzerine mesaimizi aksatmadan ve hasta mağduriyetine sebep plmadan 5-6 Ekim 2020 tarihlerindeki 'geçinemiyoruz, tükendik' haykırışımıza somut hiçbir cevap verilmedi. Aksine kısıtlı hekim sayımız olmasına rağmen üzerimizdeki iş yükü artırılmakla beraber ciddi mobbing ve baskılara maruz bırakıldık.

Randevu sistemini esnetin, güvenli çalışma ortamı sağlayın

Pandemi yönetiminde bizleri de söz sahibi yapın

Sağlıkta şiddete son verin

Sırf bu hastanede olduğumuz için oluşan ekonomik kayıplarımızı telafi edin

Performans ödemelerimiz için hastamemizin kar etmesini beklemeyin

Sabit ödemelerimizi hastane bütçesinden merkezi bütçeye aktarın

Bizler tükendik; bizler ölmeden hastalara daha iyi hizmet vermemiz, bu savaşı kazanmamız için bu çağrımız ve çığılığımıza ses verin, destek verin.