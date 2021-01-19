Sağlıkçılar Akit Müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, özlük haklarını isteyen sağlıkçılara "rüşvetçi" diyen Akit Haber Müdürü Murat Alan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Zekiye Bacaksız’ın yaptığı suç duyurusunda; Alan’ın hakkını arayan sağlık çalışanlarının rüşvet istedikleri yönünde kullandığı ifadelerin açıkça halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte olduğu, halka karşı sağlık çalışanlarını açık bir hedef haline getirdiği belirtildi.

"Bu süreçte en ön saflarda yer alan yüzlerce sağlık çalışanı bu virüs sebebiyle hastalanmakta, hatta ölmektedir" diyen Genel Sağlık-İş Genel Başkanı, sağlık çalışanlarının tek isteğinin özlük haklarının iyileştirilmesi olduğunu hatırlattı.

'Sağlık çalışanları hedef haline getirildi'

Suç duyurusunda "Alan 'rüşvet istiyorlar' şeklindeki ifadelerle sağlık çalışanlarını hedef göstererek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Alan’ın kullandığı bu ifadeler sağlık çalışanlarını halkın gözünde açık bir hedef haline getirmekte ve bu durum kamu güvenliği açısından da açık bir tehlike oluşturmaktadır" denildi.

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan katıldığı televizyon programında, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi yönündeki haklı taleplerini, onların “rüşvet” istedikleri yönünde nitelendirmiş ve “rüşvetimi ver susayım”, “al rüşvetini git hastalara bak” sözleriyle sağlık çalışanlarını küçük düşürücü ifadeler kullanmıştı.