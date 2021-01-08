'Sağlık sektöründe çalışan araç şoförlerinin maaşları düşürülecek'

Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerde çalışan taşeron firma çalışanlarının maaşlarının asgari ücrete düşürülmesi tartışması sürüyor.

Daha önce soL'un gündeme getirdiği konu CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından Meclis gündemine taşındı.

'Açıklamaya rağmen kadroya alınmadılar'

"Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerde bazı taşeron firma çalışanlarının, maaşlarının düşürülmesi doğru mu?" diye soran Gürer, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda tüm taşeron çalışanların daimi kadroya alınacağı yönünde açıklama yapılmasına rağmen hâlâ pek çok kamu kurumunda on binlerce taşeron firma çalışanının bulunduğunu hatırlattı ve şunları söyledi:

"Kiralık araç şoförleri, laboratuvar çalışanları, röntgen ve MR teknisyenleri, ameliyathane sterilizasyon ve dezenfeksiyon, diş protez, bilgi işlem ve yemekhane çalışanları kadroya alınmadıkları gibi asgari ücrete mahkum edildi.

İddiaya göre, Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerdeki kiralık araçların şoförlerinden asgari ücretin üzerinde maaş alanların ücretleri, ilgili yönetmelik kapsamında asgari ücret seviyesine indirilmiş. 'Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 10 Mart 2020 tarihinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Birimlerinin Taşıt Edinimlerine İlişkin Esas ve Usulleri yazısında Hizmet alımı yöntemi ile taşıt edinimlerinde şoförlü hizmet alımı yapılması halinde şoföre ödenecek ücret, asgari ücret tutarını geçmeyecektir' hükme bağlı olarak asgari ücretin üzerinde maaş alan kiralık araç şoförlerinin maaşları düşürüldüğü ifade edilmektedir. Böylece kiralık araç şoförlerine verilen haklar ellerinden alınarak asgari ücrete mahkûm edilmeleri büyük bir haksızlıktır."