'Sağlık otoritesi Seda Sayan, halkın sağlığını hiçe sayıyor'

Halk tarafından "doğal ürün"ler diye bilinen ve internetten satılan ilaç dışı ürünlerin denetimsizlik nedeniyle halk sağlığını tehdit ettiğini belirten CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bu işin "sağlık otorileri"nin olduğunu ve bir numaralı ismin de Seda Sayan olduğunu söyledi.

'Yüzde 99'u sahte'

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Bulut "İlaç dışı ürün diye tarif ettiğimiz, halk tarafından doğal ürünler diye bilinen ürünlerde ciddi bir sorun yaşanıyor. Pandemi döneminde vitamin eksikliğini gidermek, bağışıklık sistemini güçlendirmek için vatandaşlar bu ürünleri aldı. Bu ürünlerin yüzde 99’u sahte” dedi.

'Aldıkları reklam bedelinin onda birini ceza diye ödüyorlar'

Bu işin "sağlık otoriteleri" olduğunu, bir numaralı ismin de Seda Sayan olduğunu kaydeden Bulut şöyle devam etti:

"Hemen hemen üç ayda bir bu ürünlerin satışı için televizyon karşısına çıkıyor. Örneğin geçen yıl 'No Attack' diye bir ürünü paylaştılar. 'Ben kullandım, çok iyi geldi, bağışıklık sistemimizi onardı eğer hastaysanız bununla iyileşiyorsunuz, virüse karşı tek çözüm' diyorlar. Bunu bir hekim bile söyleyemiyor ama sağ olsun bu arkadaşlarımız söylüyor. Sonra ne oluyor? Bunlar şikâyet ediliyor, denetleniyor, para cezası alıyorlar. Muhtemelen aldıkları reklam bedelinin onda 1'ini ceza olarak ödüyorlar, bu işten kurtuluyorlar. Sonra dönüyor, hemen başka bir reklama yöneliyorlar. Maalesef bu sistem alabildiğine gidiyor, bunlara karşı yapılması gereken çok basit, tümünü Sağlık Bakanlığı bünyesine alıp denetime tabi tutmak gerekiyor. Devam eden bir şey daha var: İkinci el ilaç. İnternette yeni satış usulü, ikinci el ilaç, maalesef bu da şu anda Türkiye'de internet sayfalarında var, yine denetlenmeyen alanlardan bir tanesi."