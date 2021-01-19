'Sağlık işçileri aşı beklerken, keyfi aşılamalara son verilmelidir'

AKP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Özata, geçtiğimiz gün sağlık çalışanı olmaması ve 65 yaş üstü olmamasına rağmen sağlık çalışanlarından önce aşı oldu.

Olay, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Türkiye Komünist Partisi Eskişehir İl Örgütü, Özata'nın, sağlık emekçilerinden önce aşı olmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

AKP Eskişehir eski Gençlik Kolları Başkanı, şimdiki dönem Bld. Meclis Üyesi Av. Fatih Özata, sosyal medyasından COVİD aşısı olduğunu geçtiğimiz günlerde duyurdu.

Av. Fatih Özata üç hastaneye vekillik yaptığını belirtip yapılan işlemin standart bir uygulama olduğunu ifade etse de, kendisi gibi sağlık hizmetlerinde çalışan binlerce emekçinin aşılama için sıra beklediği bir gerçek. Hastanelerde çalışan binlerce hizmet işçisi hala aşılanabilmiş değil.

Salgın sırasında iyice belirginleşen ülkeler arası eşitsizliklerin sonucu olarak, bazı ülkeler nüfus ihtiyacından fazla aşı temin edebilirken, yoksul ülkelerin aşı hakkından mahrum bırakılması, aşı üzerinden yürütülen pazarlıklar ve keyfi uygulamalar insanlık suçudur.

Yapılması gereken bellidir: Devlet şeffaf bir şekilde ve tüm yurttaşlarımızın aşılama programını ücretsiz olarak sunmalı ve keyfi uygulamaların önüne geçmelidir.

İçinde bulunduğumuz koşullar altında aşı hakkı geciktirilemez. Hiçbir yurttaşın aşı hakkı ertelenemez. Aşı hakkı patronların insafına bırakılamaz!

TKP Eskişehir İl Örgütü