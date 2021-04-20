Sağlık emekçisinin sürgün kararı hukuka aykırı bulundu

İzmir'de Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Genel Sağlık-İş işyeri temsilcisi hakkında pandemi süreci ile ilgili olarak "izinsiz ve yetkisiz olarak basına demeç verdiği" söylenerek soruşturma açılmıştı. Sağlık emekçisi ayrıca Gaziemir Devlet Hastanesi'nden Karaburun İlçe Devlet Hastanesine 2 (iki) ay süre ile sürgün edilmişti.

Bu görevlendirmeye karşı Genel Sağlık-İş İzmir 1. İdare Mahkemesi'nde "yürütmeyi durdurma" ve "iptal" talepli dava açmıştı. Sendikanın açıklamasına göre mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verilmekle birlikte nihai olarak haksız görevlendirmenin de iptaline karar verilmiştir.

'Hukuka uygun değil'

İzmir 1. İdare Mahkemesi gerekçesinde şöyle denildi:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte, geçici görevlendirme, kurum içindeki personelin hizmetine ihtiyaç duyulması gibi kamu yararına bağlı olarak tesis edilebilecek nitelikteki işlemdir. Buna göre, kamu personelinin niteliği, yeteneği, liyâkatı gibi hususlar gözetilerek, görevlendirilecek birimde hizmetine ihtiyaç duyulması sebebiyle geçici görevlendirilmesi mümkün olup, bunun dışında kalan başkaca nedenlerle kurum içi geçici görevlendirme yapılması, uygulamada geliştirilen ve sınırı içtihatlarla belirlenen bu müessesenin amacına uygunluk taşımamaktadır.

Bu durumda; geçici görevlendirmeyi haklı kılabilecek, kamu yararı ve hizmet gereklerine yönelik bir gerekçe olmaksızın, disiplin soruşturması gerekçe gösterilerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır."

'Kanuna aykırı her davranış yargı yoluna taşınacak'

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız yaptığı açıklamada mahkemenin iptal kararının hukuka aykırı işlemde imzası olanların okuması gereken bir ders niteliğinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İdareci şahsi davranmadan, şahsi garez ve art niyetli olmadan 657 sayıl Devlet Memurları Kanunu’nun 10. Maddesinde belirtilen kriterlere göre davranmalıdır. Buna aykırı her davranış Genel Sağlık-İş tarafından yargı yoluna taşınmaya devam edecektir. Genel Sağlık-İş olarak bu güzel kararda imzası olan hak ve vicdan sahibi hakimlerimize teşekkür ederiz."