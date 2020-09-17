Sağlık emekçilerine ‘ek ödeme’ masalı

Covid-19 salgınının başından bu yana sağlık emekçileri nitelikli koruyucu ekipman, sağlık emekçisi sayısının artırılması, sağlık çalışanlarına düzenli test uygulanması, salgına karşı gerçek bir planlama ve etkili önlemlerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Ancak bu başlıkların neredeyse hiçbirine kulak asılmazken, sağlık emekçilerine yönelik sürekli “ek ödeme” masalları dile getiriliyor, üstelik bu adımla halka da “sağlıkçıları düşünüyoruz” mesajı verilmeye çalışılıyor.

Salgının başında da gündeme getirilen “tavandan ek ödeme” iddiasına karşın ortaya çıkan genelge, binlerce sağlık emekçisinin söz konusu ek ödemeden muaf tutulduğunu ortaya koymuştu.

‘Hekimlerin geliri artmak bir yana azaldı’

TTB’den o dönem yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemeyle birçok hekimin gelirinin artmak bir yana azaldığına işaret edilmiş, şu ifadeler kullanılmıştı:

“COVID - 19 virüs bulaş riski olan hastaların sadece pandemi hastanelerine ve buradaki ilgili bölümlere başvurmalarının bir zorunluluk olmadığı düşünüldüğünde, hekimler arasında pandemi hastasıyla ilgilenen ilgilenmeyen ayrımı yapılmasının gerçekçi bir yanı olmadığı görülmektedir. Ayrıca, böyle bir ayrım yapılması bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemek ve yine ihtiyaç duyanlara bu ortamda sağlık hizmeti sunabilmek için büyük bir özveriyle çalışan hekimler arasında ek ödemede yaratılan farklılık, ayrıştırıcı niteliğiyle, sağlık ekibinin dayanışmacı ruhunu kavramaktan uzaktır.

Alınan Karar’la sağlık hizmetinde hasta ile ilk karşılaşan hekimlerden olan asistanların döner sermaye ödemelerinin tavanının %50, yan dal asistanlarının %45, hekimlerin %50, uzman hekimlerin %55, başasistan ve eğitim görevlisinin %60, yan dal uzman tabibinin %65, eğitim görevlisi yan dal uzmanının %70 ve başasistan yan dal uzmanının %75 olarak belirlenmesi her birinin aylık gelirlerinin –sunulduğu gibi- artması değil azalmasıdır.

Yine aynı masal…

Son olarak Temmuz ayında yeni bir ek ödeme açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Özellikle Covid’li hastalarla ilgili poliklinik, servis, yoğun bakım ve benzeri yoğun ilgilenen branş veya branş dışı hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini buradan söylemek istiyorum” demişti.

Ancak Koca’nın bu açıklamasının da gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

‘Sağlık çalışanları yine kandırıldı’

CHP Balıkesir Milletvekili olan Dr. Fikret Şahin, “1 Ağustos’tan itibaren ek ödeme yapılacak dediniz ama sağlık çalışanları 15 Eylül’de de kandırıldı! Üstelik vergi dilimi nedeniyle HEPSİ bir önceki aydan daha az maaş aldı!” Bilgisini paylaştı.

Konuya ilişkin görüşlerini aldığımız bir sağlık emekçisi, vergi dilimi sebebiyle bu ay da gelirlerinin azaldığını, bunun dışında artan nöbetlere ilişkin ödemelerin de yapılmadığını aktardı.

Kesintiler, 36 saatlik çalışma, 24 saatlik nöbet sürüyor...

Birçok üniversite hastanesinde döner sermaye ödemelerinde de kesintiler yapıldığını belirten sağlık emekçisi, "Filyasyon ekibindekilerin çalışma saatleri çok fazla. Bazı hastanelerde 24 saatlik nöbetler var, covid servis ve polikliniklerinde. Asistanların 36 saatlik çalışma süreleri devam ediyor. Dönüşümlü çalışmaya geçilemiyor birçok hastanede. Dolayısıyla salgın döneminde temas süreleri artıyor. Bunun dışında ek ödemeler de eksik, eşitsiz yatıyor" dedi.

Hepsinden önemlisi ise salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının en temel taleplerine bile yanıt verilmezken, sağlıkçılara ve halka ek ödeme masalı anlatıldığını belirten sağlık emekçisi, "Oysa sağlık emekçileri alınmayan önlemler nedeniyle en ön safta hayati tehlike altında salgınla mücadele etmeye çalışıyor. Bunu paraya indirgiyorlar ve üstelik de doğruları söylemiyorlar" diye konuştu.