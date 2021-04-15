Sağlık emekçilerinden 'Ölümleri durdurun' eylemi

Sağlık emekçileri, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz, ölümleri durdurun" çağrısıyla ülke genelinde eylemler düzenledi.

Eylemlerde "Pandemi değil sistem öldürür", "Herkese sağlık, güvenli gelecek", "Dönüşümlü çalışma, 6 saat iş günü" sloganları atıldı.

Sağlık emekçilerinin yaptığı açıklamada, pandemi servislerinin ve yoğun bakımların yetersiz kaldığına işaret edildi ve başarısız salgın yönetiminden sağlık emekçilerinin sorumlu tutulmasına tepki gösterildi.

İstanbul'daki eyleme polis engeli

Öte yandan, İstanbul’un Fatih ilçesindeki Çemberlitaş tramvay durağında buluşarak il sağlık müdürlüğü önüne yürümek isteyen sağlıkçılara polis engel oldu. Yürüyüşün engellenmesine gerekçe olaraksa kaymakamlığın pandemi yasakları gösterildi.

İl müdürlüğüne yürüyemeyen sağlıkçılar, Çemberlitaş Meydanı’nda eylem yaptı.