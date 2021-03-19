Sağlık emekçilerinden eylem: Kaybedecek bir canımız kaldı

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, SES Bakırköy Şubesi eşliğinde, bugün saat 12.30'da hastane bahçesinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Ek Binası önünde tüm sağlık emekçilerinin taleplerini dile getiren bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Pandemi sürecinde ve sağlıkta şiddet sonucu yaşamını yitiren meslektaşlarını anan sağlık emekçileri, artık kendilerine verilen sözlerin tutulmamasından, umutlanmaktan ve umutlarının boşa çıkarılmasından bıktıklarını dile getirdi. Bu durumdan çıkış için ne gerekliyse yapmaya hazır olduklarını belirten sağlık emekçileri "çünkü kaybedecekleri bir canlarının kaldığını" vurguladı.

'İş yerlerimiz mezarlarımız oldu'

"Klinikler, yoğun bakımlar, ameliyathaneler, laboratuvarlar, ambulanslar, eczaneler iş yerlerimiz değil mezarlarımız oldu" denilen açıklamada, 3 Mart 2021 tarihi itibariyle fiilen çalışma yaşamında olan 371 sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin yaşamını yitirdiği ve yüz binlercesinin de hastalandığına dikkat çekildi.

Pandemi sürecinde; sağlıkta dönüşüm programıyla vazgeçilmeye başlanan koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik yatırımların ne kadar hayati önemde olduğunun görüldüğü belirtilen açıklamada, salgınların önlenmesine yönelik çalışmaların sermaye için kârlı olmadığı gerekçesiyle terk edilmesinin yarattığı sonuçlara dikkat çekildi.

Açıklamada yeni bir sağlık ve sosyal hizmet politikasına ihtiyaç olduğu belirtildi.

14 Mart talepleri

Sağlık emekçileri Covid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi başta olmak üzere 14 Mart Tıp Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'ndan taleplerini ise şöyle sıraladılar: