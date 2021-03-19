Sağlık emekçilerinden eylem: Kaybedecek bir canımız kaldı

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, SES Bakırköy Şubesi eşliğinde, bugün saat 12.30'da hastane bahçesinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Ek Binası önünde tüm sağlık emekçilerinin taleplerini dile getiren bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Pandemi sürecinde ve sağlıkta şiddet sonucu yaşamını yitiren meslektaşlarını anan sağlık emekçileri, artık kendilerine verilen sözlerin tutulmamasından, umutlanmaktan ve umutlarının boşa çıkarılmasından bıktıklarını dile getirdi. Bu durumdan çıkış için ne gerekliyse yapmaya hazır olduklarını belirten sağlık emekçileri "çünkü kaybedecekleri bir canlarının kaldığını" vurguladı.
'İş yerlerimiz mezarlarımız oldu'
"Klinikler, yoğun bakımlar, ameliyathaneler, laboratuvarlar, ambulanslar, eczaneler iş yerlerimiz değil mezarlarımız oldu" denilen açıklamada, 3 Mart 2021 tarihi itibariyle fiilen çalışma yaşamında olan 371 sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin yaşamını yitirdiği ve yüz binlercesinin de hastalandığına dikkat çekildi.
Pandemi sürecinde; sağlıkta dönüşüm programıyla vazgeçilmeye başlanan koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik yatırımların ne kadar hayati önemde olduğunun görüldüğü belirtilen açıklamada, salgınların önlenmesine yönelik çalışmaların sermaye için kârlı olmadığı gerekçesiyle terk edilmesinin yarattığı sonuçlara dikkat çekildi.
Açıklamada yeni bir sağlık ve sosyal hizmet politikasına ihtiyaç olduğu belirtildi.
14 Mart talepleri
Sağlık emekçileri Covid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi başta olmak üzere 14 Mart Tıp Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'ndan taleplerini ise şöyle sıraladılar:
- COVID-19 meslek hastalığıdır, önerdiğimiz yasa tasarısı kabul edilsin.
- Toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın.
- Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili “Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılsın, mobing ve baskılar son bulsun.
- Emekliliğimize de yansıyacak temel ücret ile ekonomik ve özlük haklarımız iyileştirilsin, performans, ek ödeme değil, yoksulluk sınırı üzerinde, emekliliğe yansıyan temel ücret verilsin.
- 3600/7200 ek göstergeler sağlansın.
- Fiili hizmet zammı sağlansın.
- Özgür ve bilimsel çalışma ortamı için meslek örgütleri üzerindeki baskılara son verilsin.
- Liyakatsiz atamalara, tip sözleşme dayatmalarına, tıp ve sağlık bilimleri eğitimlerini niteliksizleştiren, altyapısı uygun olmayan Tıp Fakültelerinin, Eczacılık Fakültelerinin, Diş Hekimliği Fakültelerinin, Hemşirelik Fakültelerinin, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve Sağlık Meslek Yüksekokullarının açılmalarına son verilsin.
- OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdamı yapılsın.
- Haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın.
- Sağlık hizmeti için ödediğimiz vergiler yeter. Katkı katılım payları ve ilave ücretler kaldırılsın.
- Sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasından sunulmasına kadar emekçiler örgütleri aracılığıyla, halk da merkezde siyasi partiler, yerellerde ise yerel yönetimler, muhtarlıklar, örgütlü yapılar ve siyasi partiler eliyle süreçlere dahil olsun.
- Özel hastanelere verilen her türlü teşvik kaldırılmalıdır. Özel hastaneler ile SGK anlaşma yapmamalıdır. Özel hastanelere aktarılan teşvik ve bütçe kamu sağlık kurumlarına aktarılmalıdır.
- Kamu sağlık kurumları daha demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Kamu sağlık kurumlarında idareci belirlenmeleri kriterlere uyanlar arasında o kurumlarda çalışan kişilerce seçim yöntemi ile olmalıdır.
- Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamında olduğundan, fiili hizmet süresi (yıpranma payı) yıllık 90 gün üzerinden tam olarak ödenmeli ve sağlık hizmetlerinde çalışan tüm emekçilere ayrımsız olarak uygulanmalıdır.