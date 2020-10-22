Sağlık emekçileri salgın dayanışma ve haberleşme ağı kuruyor

Salgının başından bu yana yalanlarla, hak kayıplarıyla ve yetersiz önlemlerle karşı karşıya kalan sağlık emekçileri dayanışma ve haberleşme ağları kuruyor, bir araya geliyor.

'Tüm hastanelerde bir araya geliyoruz'

Patronların Ensesindeyiz, söz konusu adıma ilişkin sağlık emekçilerine seslenirken, şu çağrıyı yaptı:

Sağlık emekçileri için salgın, ucunda ışığı göremedikleri karanlık bir tünele dönüşmüş durumda. Süreç boyunca siyasi iktidar ve onun doğrudan temsilcisi haline gelmiş hastane idarecileri tarafından kaderleriyle baş başa bırakıldıklarını yeterince tecrübe ettiler. Salgın; kendilerinin, mesai arkadaşlarının veya meslektaşlarının ve ailelerinin sağlığı için duydukları endişe, yaşadıkları ekonomik kayıplarla gelen geçim sıkıntısı, idari zorbalıklar karşısında yaşadıkları yalnızlık ve çaresizlik hissi anlamına geldi. Bu karanlık tünelden çıkışın tek yolu ise sağlık emekçilerinin bir araya gelerek kendi kaderlerini ellerine almalarıdır.

Sağlık emekçilerinin salgınla ilgili yalanlarla, idari baskılarla, hak kayıplarıyla başa çıkabilmesi için tüm hastanelerde bir araya gelmelerinin ortak zemini olarak salgın dayanışma ve haberleşme ağlarını kuruyoruz.

Ağa katılmak isteyen tüm sağlık emekçilerini bizimle temasa geçmeye, dayanışmaya davet ediyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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E-posta: [email protected]