Sağlık çalışanlarına oksijen tüpüyle saldırının cezası belli oldu

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde geçtiğimiz yıl yaşanan olayda akciğer kanseri nedeniyle tedaviye alınan ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki T.D., doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alan bazı hasta yakınları camları kırıp, oksijen tüpüyle acil serviste görevli doktor Esra Ersöz Genç, hemşire Merve Aydın ve güvenlik görevlisi Gökhan Bezan'a saldırdı. Saldırganlar, özel güvenlik görevlileri ile polis ekiplerince dışarı çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre, saldırıdan sonra gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İhsan Aydın hakkında 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Yapılan yargılama sonunda tutuksuz sanık İhsan Aydın, "silahla yaralamaya teşebbüs" suçundan beraat ettirilirken, "kamu malına zarar verme" suçundan 5 ay, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5 ay, "silahla tehdit"' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye Acil Tıp Derneği vekili Avukat Gonca Karakaptan, "Sanık hakkında adil ve caydırıcı bir karar verildiğine inanıyorum" dedi.