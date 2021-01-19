Sağlık çalışanlarına izin ve emeklilik kısıtlaması kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanlarına yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı.

Haber Merkezi

Sağlık çalışanlarına yönelik yıllık izin, ücretsiz izin, şua izni ve emeklilik işlemleri yasağı kaldırıldı.

Bakanlık tarafından yayımlanan yeni düzenlemeye göre yıllık izinler "amirlerin uygun bulacağı" zamanlarda kullandırılacak.

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