Sağlık çalışanlarına yönelik yıllık izin, ücretsiz izin, şua izni ve emeklilik işlemleri yasağı kaldırıldı.
Bakanlık tarafından yayımlanan yeni düzenlemeye göre yıllık izinler "amirlerin uygun bulacağı" zamanlarda kullandırılacak.
soL - Kocaeli
Haber Merkezi
Sağlık çalışanlarına izin ve emeklilik kısıtlaması kaldırıldı
Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanlarına yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı.
Haber Merkezi
Sağlık çalışanlarına yönelik yıllık izin, ücretsiz izin, şua izni ve emeklilik işlemleri yasağı kaldırıldı.
Bakanlık tarafından yayımlanan yeni düzenlemeye göre yıllık izinler "amirlerin uygun bulacağı" zamanlarda kullandırılacak.