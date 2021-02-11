Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı

Sağlık çalışanlarını koronavirüse karşı aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı.

Haber Merkezi

İlk dozu 13 Ocak'ta sağlık çalışanlarına uygulanan aşılar bugün ikinci dozla devam ediyor.

Ülke genelindeki sağlık kurumlarında görev yapan sağlık emekçileri aşıların ikinci dozunu oluyor.

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