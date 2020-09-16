Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Covid-19’dan yaşamını yitirdi

Erzurum Şehir Hastanesi’nde görevli Gafur Kartal’ın 9 yaşındaki kızı Esmanur Kartal, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Geçen ay rahatsızlanması üzerine Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılan ve çeşitli rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Kartal bir süre hastanede tedavi gördü.

Hastalığın ağır seyretmesi üzerine tedavisine yoğun bakımda devam edilen Esmanur Kartal, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Pandemi hastanesi olan Erzurum Şehir Hastanesi'nde halihazırda çok sayıda Covid-19 hastasının tedavi gördüğü biliniyor.

Gazete Pusula'dan Manolya Bulut'un haberine göre, dünyada çocuk yaşta ölümler sınırlıyken Erzurum’da 9 yaşındaki Esmanur’un vefatı, Türkiye’de koronavirüsten en genç ölüm vakası olarak kayıtlara geçti. Daha önce virüs nedeni ile en genç ölüm vakası Elazığ’da yaşanmıştı. Korona nedeniyle 15 yaşındaki Osman Koç 23 Ağustos’ta hayatını kaybetmişti.

Koronavirüsten yaşamını yitiren 9 yaşındaki Esmanur Kartal’ın babası konuştu. Küçük kızın geçirdiği zorlu süreci anlatan sağlık çalışanı baba Abdulgafur Kartal, “Bu işin şakası yok, herkes dikkat etsin. Alay edenler yanlış yapıyorlar” dedi.

Kızının riskli bir kan hastalığı olduğunu ve bu yüzden hastaneye yatışının yapıldığını söyleyen baba Kartal, “Kızıma beş yaşında yaygın değişken immünil yetmezliği teşhisi kondu, 20 günde bir tedavi alıyordu, ömür boyu kullanması gereken bir tedavi. Tedavisini aldığı müddetçe hiçbir sıkıntımız olmuyordu. Bu hassas bir hastalık olduğu için hiçbir şekilde enfeksiyon kapmaması lazım. Bugüne kadar kızımızı koruduk. En son 25 Ağustos’ta hastaneye getirdim, bir hafta sonra rahatsızlandı. Doktorlar kovidden şüphelendiği için test yapıldı ancak negatif çıktı. Fakat virüs ciğerlere indiği zaman testin negatif çıktığı durumlar da olabiliyormuş. Kızımı covid servisine yatırdılar. Daha sonra yine solunum sıkıntı yaşadı. Allah razı olsun doktorlar çok fazla ilgilendi. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama kızımın rahatsızlandığı arttı ve entübe edildi. Akciğer, karaciğer ve böbrekleri neredeyse iflas etti, makineye bağlandı. Sonra yine iki gün iyi oldu, kendine geldi. Ben de bu arada 3 Eylül’de kan verdim, orada testim pozitif çıktı. Kızıma virüsün nereden bulaştığını bilmiyoruz” dedi.

Kartal, “Benim testim pozitif çıkınca evde karantinaya alındım. Daha sonra 13 Eylül’de kızımın ölüm haberi geldi, ben de o gün çıkmıştım. Allah işte, kızım beni beklemiş. Kızımı hastaneden teslim aldım, yıkadım, toprağa verdim. Herkese sesleniyorum, çok dikkat etsinler. Bu işin şakası yok. Alay edenler yanlış yapıyorlar. Biz burada sağlık çalışanı olduğumuz için covidden ölenleri, yatanları görüyoruz. Cidden çok acı bir durum. Allah kimseye yaşatmasın. Benim canım gitti başka canlar gitmesin. Lütfen maskenizi takın, mesafeye dikkat edin” diye konuştu.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Esmanur’un ailesine başsağlığı dileyerek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “O bir melekti, meleklerin yanına gitti. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarından, kıymetli personelimiz Gafur Kartal’ın 9 yaşlarındaki melek kızı Korona virüse yenik düştü, meleklerin yanına gitti. Her ölüm erkendir sahibine, ancak bu çok acı oldu. Kıymetli kardeşim Gafur Kartal ve değerli ailesine, tüm yakınlarına, acıyı yüreklerinde hisseden sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum.”