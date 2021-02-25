Sağlık çalışanını darp eden saldırgan tutuklandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Eski Edirne Asfaltı üzerindeki bir tıp merkezinde görevli sağlık çalışanı S.G'yi darp etmesinin ardından gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.
AA'da yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten savcı, M.B.'yi "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.
Nöbetçi Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği de M.B'nin atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.
Bu arada, olaya karışan T.T. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.