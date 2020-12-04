Sağlık Bakanlığı'ndan kan sulandırıcı ilaçlarla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kan sulandırıcı ürünlerin piyasada bulunamadığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Kan sulandırıcı ilaçların piyasada bulunamadığına ilişkin haberler üzerine bir açıklama yapan TİTCK, Türkiye'de üç farklı firmanın kan sulandırıcı ürünlerinin ruhsatlı olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Halihazırda iki firmanın ürünleri piyasada bulunmaktadır. Söz konusu ürünlerin tedarik süreçleri Bakanlığımızca yakından takip edilmekte; stok bilgileri İlaç Takip Sistemimiz üzerinden an be an takip edilmektedir" denildi.

Kan sulandırıcı ürünlerin bilinen endikasyonlarının dışında Covid-19 tedavisinde de kullanıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Tüm dünyada talep arttı

"Dolayısıyla tüm dünyada bu ilaçlara talep artmıştır. Ülkemizde de ürünlerin bir kısmı hastanelerimize yönlendirilmekte, bu durum serbest eczanelerimiz aracılığıyla hastalarımıza sunulan ürünlerin miktarında, zaman zaman azalmaya yol açabilmektedir. Ancak kan sulandırıcı ürünlerin piyasada bulunamadığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Bu süreçte kan sulandırıcı ürünlerin piyasaya arzını artırmak maksadıyla artan etken madde fiyatları nedeniyle Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda (FDK) ürünlere üç kez fiyat artışı verildiği aktarılan açıklamada şöyle denildi:

"Ayrıca firmalarla düzenli olarak görüşmeler yapılmakta olup bir firmanın ülkemizde yeni üretim hattı açma talebi Bakanlığımızca desteklenmektedir. Hem serbest eczanelerimiz üzerinden yapılan talebin, hem de hastanede yatan hastalarımız için yapılan taleplerin kısa zamanda karşılanmasına yönelik tedbirler alınmaktadır.

Bakanlığımız, kan sulandırıcı ilaçlarda olduğu gibi ülkemizde ruhsatlı tüm ilaçların stok kontrollerini düzenli olarak yapmakta; kritik stok seviyelerinde müdahale etmekte ve zamanında önlemler alarak hastalarımızın ilaca erişimini kesintisiz sağlamaktadır."

'Eczanelere temine başlandı'

Konuyla ilgili eczanelerdeki durumu sorduğumuz İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu da ithal kan sulandırıcı ilacın piyasada bulunmadığını, Türkiye'de üretilen diğer 2 ilacın zaman zaman eczanelerden temininde sıkıntı yaşandığını söyledi. Sarıalioğlu bu ilaçların eczanelere teminindeki sıkıntının son 2 gündür giderildiğini gözlemlediklerini bildirdi.