Sağlık Bakanlığından izin, istifa ve emekliliklerle ilgili yeni genelge

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzalı genelge şöyle:

1) Yıllık izin talepleri, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde, Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerine, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirine, illerde İl Sağlık Müdürü/Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde ise Başhekimlik lerce değerlendirilerek personele izin verilmesi cihetine gidilecektir.

2) Mevzuatta yerini bulan her türlü ücretsiz izin, talepleri halinde kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde personele kullandırılacaktır.

3) 657 sayılı Kanunun 103üncü maddesinin son fıkrasına göre radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekte yükümlü olunan bir aylık sağlık izni (şua) kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanlarda kullandırılacaktır.

4) Sağlık Tesislerinde görev yapmakta iken, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin, ayrılışı yapılmayacak olup başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmesi cihetine gidilecektir.

5) Emeklilik talebinde bulunan personelin talepleri karşılanacak olup emeklilik işlemleri yerine getirilecektir.

6) Yukarıda zikredilen durumlar haricinde, Bakanlık makamının 27/10/2020 tarihli ve 3137 sayılı olurlardı ile yürürlüğe konulan genel yazımızın 1, 4, 6, 10 ve 12inci maddelerinin uygulamasına aynen devam edilecektir.

Daha önce de Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanlarına yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldığı duyurulmuştu.