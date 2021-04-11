Sağlık Bakanlığı'ndan 'İşyeri/ofislerde Covid-19 için alınacak önlemler' paylaşımı

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Covid-19 ile mücadele kapsamında işyeri ve ofislerde alınması gereken önlemlerin yer aldığı broşür paylaşıldı.

Bakanlık tarafından hazırlanan broşürde "Kapalı işyeri/ofislerde Covid-19 için alınacak önlemler" şöyle sıralandı: