Sağlık Bakanlığı'ndan aşı randevusu açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşılarının hafta sonu ve mesai saati dışında da özel ve kamu hastanelerinde randevu alınarak yaptırılabileceğini açıkladı.
Twitter hesabından duyuru yapan Sağlık Bakanlığı açıklamasında "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr, http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.
COVID-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için https://t.co/M6xdoGcNJm, https://t.co/1CkNJ4afIr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz. pic.twitter.com/Xi1xLi8Isb— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) February 17, 2021