Sağlık Bakanlığı'ndan aşı randevusu açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşılarının hafta sonu ve mesai saati dışında da özel ve kamu hastanelerinde randevu alınarak yaptırılabileceğini açıkladı.

Twitter hesabından duyuru yapan Sağlık Bakanlığı açıklamasında "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr, http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.