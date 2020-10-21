Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması

Sağlık Bakanlığı kriz konusu olan grip aşısı hakkında bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantıların sağlanmış olduğu" belirtilirken, "Tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir" denildi.

Bakanlık ayrıca "Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür" dedi.

Açıklamada şunlara yer verildi: