Sağlık Bakanlığı’nda istifa

2015 yılında kurulan sağlık bilimi ve teknolojisi alanında bilgi üreten Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın başkanı Adil Mardinoğlu attığı bir tweet ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Mardinoğlu ile birlikte kurumun genel sekreteri Hasan Türkez de istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Yenli tanı kitini Bioeksen firması ile birlikte geliştiren Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanlığı'nın başkanı Adil Mardinoğlu ve kurumun genel sekreteri Hasan Türkez istifa etti.

Testlere onay veren Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi’nin Başkanı Prof Dr. Selçuk Kılıç da sürpriz bir şekilde görevden alınmıştı.

Tanı kitlerinin uluslararası satışı haklarını ellerinde bulunduran Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (USHAŞ) başındaki Dr. Cevat Şengül de iki ay önce kurumdan istifa etmişti.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı (TİTCK) Hakkı Gürsöz de geçen hafta görevini bırakmıştı.