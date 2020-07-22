Sağlık Bakanlığı’nda istifa

2015 yılında kurulan sağlık bilimi ve teknolojisi alanında bilgi üreten Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın başkanı Adil Mardinoğlu attığı bir tweet ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Mardinoğlu ile birlikte kurumun genel sekreteri Hasan Türkez de istifa ettiğini açıkladı.