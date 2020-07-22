Sağlık Bakanlığı’nda istifa

Yenli tanı kitini Bioeksen firması ile birlikte geliştiren Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanlığı'nın başkanı Adil Mardinoğlu ve kurumun genel sekreteri Hasan Türkez istifa etti.
Testlere onay veren Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi’nin Başkanı Prof Dr. Selçuk Kılıç da sürpriz bir şekilde görevden alınmıştı.
Tanı kitlerinin uluslararası satışı haklarını ellerinde bulunduran Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (USHAŞ) başındaki Dr. Cevat Şengül de iki ay önce kurumdan istifa etmişti.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı (TİTCK) Hakkı Gürsöz de geçen hafta görevini bırakmıştı.