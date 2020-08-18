Sağlık Bakanlığı'nda Covid-19 tedbirleri artırıldı: Çay ocakları kapatılacak

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 'Covid-19 Salgını Tedbirleri' başlığıyla, Bakanlık bünyesindeki tüm birimlere yazı gönderdi.

Yazıda, Bakanlık merkez teşkilatında verilen hizmetin etkin, kesintisiz ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi ve Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan birçok idari tedbir bulunduğu belirtildi.

Son günlerde Bakanlık merkez hizmet birimlerinde vakaların sayısında artış olması sebebiyle alınan tedbirlere ilave olarak, belirtilen hususlara azami özenin gösterilmesinin zorunluluk teşkil ettiği vurgulandı.

Bu çerçevede, merkez binada uygulanan ziyaretçi girişi yasağının halen devam ettiği, zorunlu haller dışında ziyaretçi kabulünde ısrarcı olunmaması gerektiği kaydedildi.

Covid-19 salgını tedbirlerine ilişkin alınan önlemler şöyle sıralandı:

Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 17.08.2020 tarihli ve 2020/68 sayılı kararı gereğince, zorunlu hallerde ziyaretçi kabullerinde 'Hayat Eve Sığar (HES)' uygulamasına geçilecek.

Yemekhanenin kullanımıyla ilgili 18.03.2020 tarihli ve 1521 sayılı yazı ile duyurulan tedbirlere gerekli hassasiyetin gösterilecek.

'Bina içerisinde kesinlikle maskesiz dolaşılmayacak'