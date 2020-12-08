Sağlık Bakanlığı'na devredilen hastane inşaatı çürümeye terk edildi

1997 yılında imece usulüyle yapımına başlanan 250 yataklı Bafra Bölge Devlet Hastanesi inşaatı çürümeye terk edildi.

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, devlet hastanesi inşaatının dernek imkânlarıyla tamamlanamayacağı anlaşılınca 17 Kasım 2000 tarihinde dernek, valilik ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan ek protokolle hastane inşaatı Sağlık Bakanlığı’na devredildi.

Bafra Bölge Devlet Hastanesi inşaatı için 31 Ocak 2006 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından ihale yapıldı. İhaleye itirazlar olunca yapılan soruşturma neticesinde ihale iptal edildi.

Bölge halkı, 14 yıldır tamamlanamayan hastanenin bir an önce faaliyete geçmesi için yetkililere çağrıda bulunarak “Salgın nedeniyle bugünlerde çok ihtiyaç duyduğumuz böyle bir hastanenin yapılıp hizmete açılması çok doğru bir yatırım olacaktır” dedi.