Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum personeli yetersiz tedbirlere rağmen çalışmaya çağrıldı

Diyarbakır'da Covid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün vaka sayısında ilk 5 il arasında yer aldığı duyurulan kentte, Bakanlığa bağlı İl Sağlık Müdürlüğünde yeterince önlem alınmadığı iddia edildi. İl Sağlık Müdürünün kurumda yüz yüze çalışmayı devam ettirme kararı aldığı öğrenildi.

soL'un ulaştığı bilgiye göre, müdürlük binasında çok sayıda kişi bir arada sağlıksız koşullarda çalışıyor. Yalnızca bir kez ateş ölçümü yapıldığı söylenen müdürlükte, tuvaletlerde de hijyen önlemlerinin yeterince alınmadığı öne sürüldü.

26 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" ile kamu çalışanlarına uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına olanak tanınmıştı. Genelgeyle bu çalışma yöntemlerinin uygulanması, uygulama usul ve yöntemlerinin belirlenmesi konusunda ise kurumların en üst yöneticileri yetkili kılındı.

Genelgenin uygulanma biçimi ve uygulanan kurumlardaki farklılıklar, salgının önlenmesi konusundaki ciddiyetsizliği bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Bu durumun yaşandığı yerin Sağlık Bakanlığına bağlı bir kurum olması ise geri kalan alanlardaki işyerlerinde yaşanabilecek sıkıntıların büyüklüğüne işaret ediyor.