Sağlık Bakanlığı yine 'sehven' mi diyecek? Durum raporları yayından kalktı

Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayımladığı son 5 haftaya ait Covid-19 haftalık durum raporlarını kaldırdı.

Dün yayında olan raporlara bakıldığında İstanbul'da son bir ay içinde yalnızca bir kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğinin görülmesi soru işaretlerine yol açmıştı.

Bakanlığın internet sitesine bugün girildiğindeyse son 5 haftaya ait raporlara ulaşılamadı.

Bakanlık sitesinde halihazırda yayında olan son haftalık durum raporu ise 24 Ağustos-30 Eylül tarihlerine ait.

Bakanlığın raporlardaki verilere ilişkin "sehven" açıklaması yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Gerçek Gündem’de yer alan haberde Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan verilere göre, 13 Eylül 2020 tarihli raporda İstanbul’da koronavirüsten ölen sayısının 2873, 4 Ekim 2020 tarihli raporda ise ölen sayısının 2874 kişi olarak açıklandığına dikkat çekilmişti. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 1 ayda İstanbul’da koronavirüsten 1 kişinin öldüğü raporlara girmişti.