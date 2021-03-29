Sağlık Bakanlığı yapılan aşı sayısını açıkladı: 15 milyon

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısının 15 milyonu geçtiğini bildirdi. İstanbul'da yaklaşık 2,3 milyon, Ankara'da yaklaşık 1,2 milyon, İzmir'de ise yaklaşık 1 milyon kişi aşı oldu.

Sağlık Bakanlığının "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı yaklaşık olarak 8,4 milyon oldu. İkinci doz aşıyı yaptıran yaklaşık 6,6 milyon kişiyle toplam aşılanan kişi sayısı 15 milyona ulaştı.

Birinci ve ikinci doz aşılananların toplam sayısı İstanbul'da yaklaşık 2,3 milyon, Ankara'da yaklaşık 1,2 milyon, İzmir'de ise yaklaşık 1 milyon oldu.

Aşının koruyuculuğuna ilişkin veriler oldukça önemliyken aşılama çalışmalarının yeterli hızla ilerlememesi eleştiri konusu.