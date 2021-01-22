Sağlık Bakanlığı sağlıkçılara özel sağlık sigortası önerdi

Sağlık Bakanlığı sağlıkçılara genelge ile özel sağlık sigortası önerdi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün ilçe sağlık müdürlükleri ve bağlı birimler ile kamu hastaneleri ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine gönderdiği genelgenin tüm çalışanlarla paylaşılması gerektiği belirtildi.

Genelgede şöyle denildi:

"NN Hayat ve Emeklilik AŞ'nin kamu personelleri için hazırlamış olduğu 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Protokolü' ve konuya ilişkin detayların yer aldığı 'broşürler' ekte sunulmuştur. Ekte yer alan Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına ilişkin bilgilendirmenin tüm personele yapılması hususunda gereğinin bilgilerinize arz/rica ederim."

Bahsedilen ekte sağlık çalışanlarına şirketi anlaşmalı olduğu hastaneler, sağlık protokolü, fiyatları ve kapsam konusunda bilgilerin yer aldığı broşürlere yer verildi.