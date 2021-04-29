Sağlık Bakanlığı hangi kreşleri açacak? 'Yok denecek kadar az' tepkisi

Sağlık emekçileri kapanma döneminde daha da acil ihtiyaç haline gelen kreş talebini bir süredir yüksek sesli olarak dile getirirken, Bakanlık'tan konuya ilişkin yeni bir karar geldi.

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, "tam kapanma" döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak.

Bu karar sonrası soL'a açıklamada bulunan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, söz konusu kararın sağlık emekçilerinin taleplerini karşılamaktan oldukça uzak olduğunu söyledi.

'Yok denecek kadar az'

"Sağlık tesislerinde kreşler o kadar az ki, yok denecek kadar az" diyen Bacaksız, "50 çalışanın üzerinde olan yerlerde kreş açılması gerekiyordu. Biz bu konularda defalarca talepte bulunduk, kreş açılsın dedik ancak oldukça az sayıda kreş açıldı ve buraların kapasitesi de düşük" ifadesini kullandı.

Yapılan şehir hastanelerinin büyüklüğüyle övünen iktidarın bazı şehir hastanelerinde kreş açmadığını da belirten Bacaksız, yayımlanan son genelgenin sağlık emekçilerinin ihtiyacını karşılamayacağını dile getirdi.

'En temel talebi bile karşılayamayan bir sağlık yönetimi var'

Sağlık emekçilerinin sabah 8, akşam 5 değil nöbet usulü çalıştığını, oldukça uzun saatler görev başında olduğunu vurgulayan Bacaksız, "Ailesi olmayan, çocuğuna tek başına bakanlar var. Ebeveynlerin ikisinin de sağlık emekçisi olduğu aileler var. Bu konuda gerçekten büyük sıkıntılar yaşanırken, bu en temel talebi bile karşılayamayan bir sağlık yönetimi var" diye konuştu.

İktidarın işine geldiğinde salgın var çalışın dediğini, işine geldiğinde lebalep kongreler düzenlediğini ifade eden Bacaksız, salgının başından bu yana hiçbir vaadini yerine getirmeyen bir iktidarla karşı karşıya olunduğuna işaret etti.